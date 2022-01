La Roma attende di sbrogliare la situazione Amadou Diawara per tentare poi, eventualmente, di regalare a Josè Mourinho un ultimo colpo in entrata in questo mercato di gennaio. Il centrocampista piace al Valencia, ma l'evoluzione di un eventuale trasferimento al momento è bloccata. Ma fra i corteggiatori del guineano spunta anche un club di Serie A: la Sampdoria, che per l'affondo attende l'evolversi della situazione Sensi-Inter.

(gasport)