Calciomercato Roma: accordo tra Olsen e l'Aston Villa, ma manca ancora l'intesa con lo Sheffield United

L'avventura in prestito di Robin Olsen allo Sheffield United potrebbe già essere terminata. Il portiere, di proprietà della Roma, ha giocato in questa stagione 11 partite con il club che milita in Championship. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le sue prestazioni avrebbero attirato l'interesse dell'Aston Villa, che avrebbe già trovato l'accordo con il trentaduenne per un prestito fino al termine della stagione. Ciò che manca però è l'intesa tra le due società inglesi perché lo Sheffield non è ancora del tutto convinto dell'eventuale partenza dell'estremo difensore.

Aston Villa have an agreement on personal terms with Robin Olsen. Sheffield United have not decided yet whether to let him go or not. ? #AVFC

Olsen loan would eventually be terminated - and so he’d join Aston Villa on loan until end of the season. But it’s not full agreed yet.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2022