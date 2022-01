Calciomercato: risoluzione consensuale tra il Cagliari e Godin

È addio tra Diego Godin e il Cagliari, prossimo avversario della Roma in campionato nella sfida in scena domenica alle 18.00 allo stadio Olimpico. Il club sardo ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto col difensore: "Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin. Nell’Isola dal settembre 2020, ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera".

(cagliaricalcio.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE