Calciomercato, report Fifa: Italia 2a dietro l'Inghilterra per spese sul mercato

Il calciomercato italiano nel 2021 è il secondo nel mondo dopo quello inglese per quanto riguarda le spese, con 667,7 milioni di dollari, sostenute per il trasferimenti di giocatori. E' quanto emerge dal report Fifa sul mercato, secondo cui l'Inghilterra guida la top ten con 1.386,2 milioni di dollari.

Per quanto riguarda i singoli giocatori per cui si è speso di più la top ten vede la Serie A protagonista con due 'pezzi' in uscita, ovvero Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ceduti dall'Inter rispettivamente a Chelsea e Psg. In entrata dal Chelsea alla Roma c'è l'attaccante Tammy Abraham.