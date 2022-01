Niente incarico al Benfica B per Joao Sacramento. Dopo aver lasciato la Roma, l'ex vice di Mourinho era in lizza per diventare il nuovo tecnico della seconda squadra degli 'encarnados'. Nulla da fare però per Sacramento, il cui profilo è stato scartato dalla società portoghese. A succedere a Nelson Verissimo, passato alla guida della prima squadra, è il39enne Antonio Oliveira, ex allenatore dell'Atletico Paranaense, il cui arrivo è stato ufficializzato ieri

(Record)