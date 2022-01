Boubacar Kamara, almeno per ora, resta al Marsiglia: come riporta la versione online del quotidiano sportivo spagnolo il club di Longoria avrebbe declinato un'offerta di 5 milioni più bonus - alcuni molto difficili da realizzare - avanzata per il giocatore dall'Atletico Madrid. Sempre stando alle indiscrezioni, il club francese vorrebbe realizzare dalla cessione del centrocampista almeno il doppio, nonostante l'ormai imminente scadenza del contratto del calciatore.

