Calciomercato: l'Arsenal cerca il sostituto di Xhaka, occhi su Ruben Neves

Granit Xhaka è tornato tra gli obiettivi della Roma per la prossima stagione. Dopo la fallita trattativa della scorsa estate, Tiago Pinto tra qualche mese potrebbe tornare alla carica per il centrocampista svizzero, richiesto esplicitamente da Mourinho e alla fine rimasto ai Gunners.

L'Arsenal d'altra parte sta già correndo ai ripari per il suo sostituto: il profilo individuato è quello di Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton seguito con estremo interesse. Non è escluso che l'Arsenal si muova già in questi giorni vista l'emergenza a centrocampo: con lo stesso Xhaka fuori per squalifica (è stato espulso nella semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool) e con Thomas ed El Neny ancora impegnati in Coppa d'Africa, Arteta avrebbe un solo mediano a disposizione per i prossimi turni.

(The Ahtletic)