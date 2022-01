Calciomercato: la FIFA pronta a stravolgere le regole sui prestiti dei calciatori

La Fifa è pronta ad apportare una rivoluzione per quanto riguarda le regole sui prestiti dei calciatori. Dal primo luglio 2022 sarà obbligatorio un accordo scritto in cui si definirà nel dettaglio i termini del prestito, con durata e condizioni finanziarie. Per quanto riguarda le tempistiche, ci sarà una durata minima del prestito, quella massima è fissata ad un anno. Ci sarà il divieto di sub-prestito di un professionista a un terzo club. Il numero di prestiti consentiti per una società in una stagione, inoltre, non dovrà superare i tre da un singolo club e viceversa. In generale, dalla stagione 2022/23, il massimo sarà otto e scenderà progressivamente fino al 2024/25, in cui saranno solo sei. Queste limitazioni, però, varranno solo per i calciatori oltre i 21 anni.

(www.fifa.com)

