Javier Pastore aveva salutato la Roma l'estate scorsa dopo la rescissione del contratto e ora, stando alle indiscrezioni del sito sportivo, per lui potrebbe riaprirsi la possibilità di tornare in Italia. L'ex ds giallorosso ora alla Salernitana, Walter Sabatini, starebbe pensando all'argentino, ora in forza all'Elche, per rinforzare la squadra campana.

