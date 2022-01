Calciomercato, dalla Francia: stallo PSG-Ndombelé. Serve prima sfoltire la rosa

Stallo nel passaggio di Tanguy Ndombelé dal Tottenham al Paris Saint Germain. Come riportato su Twitter da Santi Aouna di Footmercato il club francese deve sfoltire la rosa ed in particolare il centrocampo prima di poter perfezionare l'acquisto del giocatore in uscita dagli Spurs. Spettatrice interessata, chiaramente, la Roma, che segue Ndombelé ma che deve risolvere lo stesso problema del PSG: l'eventuale ingaggio di un nuovo giocatore è infatti subordinato all'uscita di Amadou Diawara.

?Info : Comme évoqué ces derniers jours, le dossier Tanguy Ndombélé ?? - #PSG n'avance pas. • Si le dossier patine, ce n'est absolument pas lié aux prétentions salariales du milieu de #Tottenham. • Le #PSG doit d’abord dégraisser, dans un secteur encombré. pic.twitter.com/RQLZZOfWI9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 28, 2022