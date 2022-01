Calciomercato, dalla Francia: spunta il Lione per Ndombele, si tratta con il Tottenham per il prestito

Niente PSG, resta il Valencia sullo sfondo ma per Tanguy Ndombele potrebbe aprirsi a sorpresa una nuova porta in Ligue 1. Dalla Francia segnalano come possibile un ritorno del centrocampista francese del Tottenham al Lione, club da cui gli Spurs l'hanno acquistato un anno e mezzo fa per 62 milioni due anni fa.

Come riferisce su Twitter il giornalista di TF1 Julien Maynard, nelle ultime ore il Tottenham ha avviato i contatti con il club francese. Si tratta sempre sulla base del prestito. Sullo sfondo resta sempre l'ipotesi Valencia. Negli ultimi giorni Ndombele è stato accostato anche alla Roma, che però prima di un eventuale operazione dovrà concretizzare la cessione di Diawara.