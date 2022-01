Calciomercato, dalla Francia: Ndombele verso il Valencia, c'è l'accordo per il prestito con il Tottenham

Tanguy Ndombele sempre più lontano dalla Roma. Dopo il Paris Saint Germain spunta una nuova ipotesi per il centrocampista francese, in uscita dal Tottenham. Si tratta del Valencia, club che nelle scorse settimane aveva cercato anche il romanista Diawara. Come riferisce su Twitter il giornalista di TF1 Julien Maynard, il club spagnolo ha già raggiunto l'intesa con il Tottenham per il prestito fino a fine stagione. Manca ancora quello con il giocatore, che preferirebbe invece il PSG e resta in attesa di un loro possibile rilancio.