Calciomercato, dal Brasile: Fonseca rifiuta l'Atletico Mineiro

Fermo dalla scorsa estate dopo l'addio alla Roma, per Paulo Fonseca si è fatto avanti un club brasiliano. Stando alle ultime indiscrezioni l'ex tecnico giallorosso è stato contattato dall'Atletico Mineiro, fresco vincitore del Brasileirao e alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Cuca.

Si è trattato solo di un sondaggio ma il tecnico portoghese ha preferito comunque declinare ogni eventuale proposta, dando la priorità alle proposte dall'Europa. In particolare Fonseca, che in estate è stato vicino al Tottenham, ha confidato al suo entourage di voler tentare un'esperienza in Premier League.

(uol esporte)

