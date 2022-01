Calciomercato, Bruno Guimaraes: «Roma ed Arsenal? Solo voci, penso al Lione»

GLOBOESPORTE - Era stato accostato lo scorso mese a Roma ed Arsenal, ma Bruno Guimaraes allontana le voci di mercato. Il centrocampista del Lione, in un'intervista alla stampa brasiliana, ha spento sul nascere i rumors sul suo futuro: «Sono voci normali, specialmente in periodo di calciomercato. Non ci penso nemmeno troppo, lascio fare ai miei agenti - le sue parole - Il mio obiettivo è portare il Lione dove merita. Siamo agli ottavi di Europa League e lotteremo per arrivare fino in fondo».

L'obiettivo dichiarato di Guimaraes è rinnovare il contratto con l'OL, in scadenza nel 2024. «In questo momento stanno cambiando i dirigenti nel Lione. Del rinnovo avevo parlato in passato con Juninho (che ha da poco lasciato l'incarico di ds, ndr), ma era stata una conversazione veloce. Al momento giusto affronteremo il discorso con la società e ne riparleremo»

