Calciomercato: Azmoun verso la Serie A, sondaggio della Juve

La Juventus si muove sul mercato per porre riparo al lungo stop di Federico Chiesa e punta un vecchio obiettivo della Roma. Come riferisce la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', il club bianconero si sta muovendo per Serdar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo. Oggi pomeriggio c'è stato il primo sondaggio e la Juve ha incassato già la disponibilità alla cessione della società russa, considerato che il giocatore è in scadenza di contratto. Azmoun era stato accostato a lungo alla Roma la scorsa estate, poi il possibile affare sfumò dopo che la società giallorossa optò per l'acquisto di Shomurodov.

(Sky Sport)