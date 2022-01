Calciomercato Roma, Arteta: "Maitland-Niles crede che lavorare con Mourinho sia una buona opportunità"

Dopo la cessione in prestito di Maitland-Niles alla Roma, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato in conferenza stampa la scelta del laterale inglese di trasferirsi in giallorosso: "Ainsley è venuto da me e mi ha spiegato i motivi per cui pensava che la cosa migliore per lui e per la sua carriera fosse quella di trasferirsi. Crede che l'opportunità di trasferirsi alla Roma e lavorare con José sia davvero una buona occasione per lui".

"Abbiamo parlato già in estate e abbiamo deciso di tenerlo per valutare poi la situazione a dicembre ma, con la quantità di minuti che ha giocato, ha diritto ad un'opportunità - ha aggiunto -. Quando un giocatore si sente così ed ha un argomento forte, è molto difficile respingerlo. Quindi abbiamo deciso di lasciarlo andare e gli auguriamo il meglio".