Sirene inglesi per Josè Mourinho. Lo Special One infatti sarebbe la prima scelta dell’Everton in caso di addio di Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo ha perso per 1-4 contro il Liverpool nell’ultima giornata alla quale ha fatto seguito la contestazione della piazza. Una chiamata dell’Everton potrebbe far vacillare l’allenatore portoghese, complice anche un avvio difficile con i giallorossi.

(www.mirror.co.uk)

