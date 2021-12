Il Borussia Dortmund punta a rinforzare la rosa a disposizione di Marco Rose a gennaio mettendo in cima alla lista degli obiettivi Hakim Ziyech del Chelsea e Denis Zakaria, centrocampista in scadenza col Borussia Mönchengladbach.

Zakaria, accostato anche alla Roma, vorrebbe andare in Premier League, ma in mancanza di offerte convincenti potrebbe anche accettare il trasferimento al Dortmund. Per prenderlo servono almeno 8 milioni.

(gazzetta.it)