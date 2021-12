Denis Zakaria non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach. Ed ora è ufficiale: il centrocampista svizzero, accostato anche alla Roma, ha informato il club tedesco che alla fine della stagione non prolungherà l'accordo, attualmente in scadenza a giugno 2022, e lascerà il Borussia M'Gladbach dopo cinque anni. Lo rende noto la società con un comunicato.

