Calciomercato Roma: trattativa per il contratto di Maitland-Niles. Ancora distanza con l'Arsenal

L'obiettivo numero uno della Roma in questo mercato di gennaio è sicuramente Ainsley Maitland-Niles, giocatore dell'Arsenal. Come riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, i giallorossi sono in trattativa con l'entourage del ventiquattrenne inglese per trovare l'accordo economico per l'ingaggio del giocatore. Al momento invece c'è ancora distanza tra l'offerta inviata e la richiesta dei Gunners. Le parti sono comunque in costante contatto.

