Calciomercato Roma: su Kumbulla spunta il Napoli

Nuova possibilità per Marash Kumbulla: il centrale della Roma potrebbe lasciare il club giallorosso già a gennaio e tra le pretendenti spunta anche il Napoli di Spalletti. I partenopei devono intervenire sul mercato per assicurare al tecnico un nuovo centrale difensivo dopo la partenza di Manolas e con Koulibaly che prenderà parte alla Coppa d'Africa. E il ds Giuntoli tiene d'occhio, oltre a quelli di Szalai e del Fenerbahce e Sanchez del Tottenham, proprio il profilo di Kumbulla, suo vecchio pallino. Per l'ex Verona si registrano anche i sondaggi del Torino.

(Corsport)