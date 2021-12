Calciomercato Roma: sondaggio dell'Angers per Calafiori

Probabilmente sarà il primo giocatore a lasciare la Roma all'apertura del mercato invernale. In dirittura d'arrivo il trasferimento in prestito al Cagliari di Riccardo Calafiori, con il terzino giallorosso che lascerà temporaneamente la capitale per trovare un minutaggio maggiore. Tutto definito con il club sardo, anche se i giallorossi per l'ok definitivo vorrebbero attendere la definizione dell'affare Maitland-Niles. Intanto spunta un'altra pretendente. Dopo Verona e Udinese, su di lui ha chiesto informazioni anche l'Angers, club francese che milita in Ligue 1.

(Il Messaggero)