Date le gerarchie consolidatesi in questi primi mesi dell'era Mourinho, il futuro di Gonzalo Villar sembrerebbe lontano dalla Roma. Negli ultimi giorni erano circolate indiscrezioni a proposito di un interesse del Celta Vigo per il centrocampista giallorosso, interesse che non troverebbe però conferma. Ed anzi, secondo l'edizione odierna del quotidiano, arriverebbero smentite sui contatti tra il club spagnolo e la Roma per il 23enne ex Elche.

(Il Tempo)