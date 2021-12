Calciomercato Roma: si complica l'arrivo di Henrichs

La Roma è alla ricerca di un terzino destro che possa far rifiatare Rick Karsdorp. Tra i nomi valutati da Tiago Pinto c'è anche quello di Henrichs del Lipsia. Secondo quanto riportato da Flavio Maria Tassotti di Teleradiostereo, molto probabilmente il giocatore non lascerà il club tedesco a gennaio. Il nuovo allenatore punterebbe su di lui e lo avrebbe convinto a rimanere in Bundesliga, anche grazie alle sue ultime prestazioni positive (un gol ed un assist nelle ultime 3 partite).

