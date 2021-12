Calciomercato Roma, retroscena Reynolds: in estate 'no' dei Friedkin al Bruges

Aspettando che si facciano vive nuove pretendenti, un retroscena di mercato della scorsa estate che riguarda Bryan Reynolds. Come riferisce il giornalista di "calciomercato.it" Daniele Trecca, il terzino giallorosso è stato vicino a trasferirsi al Bruges.

Il club belga, che in estate aveva prelevato dalla Roma l'attaccante Providence, era pronto a prendere Reynolds in prestito con diritto di riscatto. Operazione però che è stata bloccata dai Friedkin. Possibilità che potrebbe tornare d'attualità a gennaio, visto che l'agente del giocatore ha ricevuto diversi sondaggi di squadre interessate, soprattutto dall'estero. Dopo l'incontro avvenuto a novembre tra il procuratore dell'esterno americano con Tiago Pinto, è previsto un nuovo aggiornamento nelle prossime settimane.

