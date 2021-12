Calciomercato Roma: possibilità Arthur in prestito. C'è anche Hector Herrera

Continua la ricerca del centrocampista ideale in casa Roma. Secondo quanto riferito su Twitter da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, uno dei nomi possibili per la mediana giallorossa sarebbe quello di Arthur della Juventus, brasiliano classe 1996 ed ex Barcellona, che potrebbe arrivare in prestito. Un altro nome per il centrocampo è quello di Hector Herrera, classe 1990, di proprietà dell'Atletico Madrid.





#Juve in cerca di sistemazione per #Arthur possibilità di prestito in Italia come #Roma ma non solo, ed estero sia in #Liga che in #Premier. I giallorossi cercano un centrocampista, nessuna pista in vantaggio, c’è anche Hector #Herrera. — Gianluigi Longari (@Glongari) December 16, 2021