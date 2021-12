Calciomercato Roma: per lasciar partire Freuler a gennaio l'Atalanta chiede 15 milioni

José Mourinho, allenatore dei giallorossi, non ha mai fatto mistero di volere un centrocampista. Per questo motivo, è tornato in auge in ottica Roma un nome che circola da diverso tempo: quello di Remo Freuler, punto fermo dell’Atalanta. Lo svizzero è in scadenza di contratto nel giugno prossimo, ma l’Atalanta può esercitare l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il limite massimo è fissato al 31 dicembre 2021. La valutazione del cartellino dell’elvetico è vicina ai 15 milioni di euro: ad oggi, però, non sembrano esserci grandi possibilità per un suo addio a gennaio.

