Calciomercato Roma: per il centrocampo c'è Grillitsch in pole. Offerto Arthur

Aspettando l'apertura ufficiale del calciomercato, la Roma si muove per regalare a Mourinho l'atteso rinforzo per il centrocampo. Con il primo obiettivo Zakaria che sembra ormai lontano per via della folta concorrenza, salgono le quotazioni di Florian Grillitsch, classe '95, in scadenza di contratto con l'Hoffenheim, con un costo che va tra i 5 e 6 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni Pinto ha accelerato nelle ultime ore per provare a regalarlo a Mourinho già dopo Capodanno.

Tra le altre idee c'è Marc Roca del Bayern Monaco, spagnolo classe '96, finito ai margini della squadra tedesca. Offerto anche Arthur della Juventus in prestito, nome che però non sembra interessare. Più indietro ci sono Xeka del Lille e Maggiore dello Spezia.

(calciomercato.com)

