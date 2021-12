Calciomercato Roma: offerto Roca del Bayern. Intermediari al lavoro, piace anche in Liga

Come ieri riportato sul quotidiano che si occupa delle vicende giallorosse, l'ultimo nome in orbita Roma per il centrocampo è quello di Marc Roca, finito ai margini del Bayern Monaco un po' per la concorrenza, oltre all'infortunio ai legamenti della caviglia che ne ha complicato il suo percorso in Bavaria dove è arrivato dall'Espanyol per 9 milioni nell'estate 2020. Ora il calciatore può muoversi anche in prestito gratuito rimandando i discorsi definitivi alla prossima estate.

E secondo quanto scrive su Twitter questa mattina il giornalista Flavio Maria Tassotti, gli intermediari sono al lavoro sull'operazione. Ma il centrocampista spagnolo che ha appena compiuto 25 anni piace anche a due club della Liga.