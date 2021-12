Calciomercato Roma, occhio a Zaniolo: per blindarlo servono adeguamento e qualificazione in Champions

Josè Mourinho 'suggerisce' amaramente a Nicolò Zaniolo di migrare in altri campionati, e allora ecco che si ripresenta il discorso legato al mercato. Stando a quanto riferisce il quotidiano oggi in edicola non mancano gli estimatori per il classe '99 della Roma - Tottenham e Psg su tutte - con il club di Trigoria che non sarebbe intenzionato a mettere sul mercato il giocatore. Una valutazione del cartellino, però, c'è, e si attesta tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Una richiesta al momento non giustificata dal rendimento del calciatore dopo il doppio infortunio, ma che potrebbe essere resa più congrua dall'attesa crescita delle prestazioni del ragazzo. Che pensa al rinnovo: l'aumento per ora non è una priorità di Zaniolo, che però potrebbe pensare a lasciare la Capitale qualora non dovesse arrivare un adeguamento in futuro. Soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.

(Il Messaggero)