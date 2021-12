Calciomercato Roma: Mourinho continua a seguire Weghorst

Tra gli obiettivi estivi della Roma per il reparto offensivo era già circolato il nome Wout Weghorst, classe 1992 centravanti olandese di 197 centimetri. Ora, stando a quanto scrivono in Germania da ieri, l'attaccante sarebbe pronto a lasciare il Wolfsburg già nella sessione di mercato invernale e oltre agli interessi della Premier, dove l'approdo è complicato dopo gli effetti della Brexit sui trasferimenti, c'è sempre Mourinho a tenerlo d'occhio. Il portoghese, infatti, lo aveva già cercato quando era al Tottenham. Fin qui, Weghorst ha segnato 7 reti in 20 presenze stagionali accumulate dall'inizio dell'anno.

(Bild)

