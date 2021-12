Calciomercato Roma, la Brexit cambia i piani sul mercato: ora in pole c'è Kamara

Con il possibile arrivo di Maitland Niles, in casa Roma si esaurirebbero gli slot di tesseramento per i giocatori non comunitari in una stagione. L’altro è stato Tammy Abraham in estate. Proprio per questo motivo andrebbero esclusi gli arrivi di Loftus-Cheek e Winks. In pole c'è quindi il nome di Boubacar Kamara, classe ’99 del Marsiglia con il contratto in scadenza il 30 giugno. L’operazione sarebbe facilitata dal canale preferenziale che si è creato la scorsa estate col club francese, che a fine stagione dovrà riscattare Cengiz Under e Pau Lopez. La valutazione di Kamara, però, resta sui 18-20 milioni nonostante la scadenza di contratto. Al momento troppi per le casse romaniste a meno di una cessione o di uno sforzo in più da parte dei Friedkin.

(calciomercato.com)

