Stryger Larsen, per motivi contrattuali, è finito ai margini dell'Udinese dove da 5 giornate non viene convocato. A risolvere la questione potrebbe arrivare la Roma che sul mercato è alla ricerca di un esterno destro che possa alternarsi a Rick Karsdorp, considerando che Reynolds è decisamente indietro nelle gerarchie finora mostrate da Mourinho. Per avere a gennaio l'esterno danese classe 1991 bastano due milioni di euro.

(mondoudinese.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE