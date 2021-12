Calciomercato Roma: interesse del Brugge per Reynolds

Si avvicina l'apertura della sessione di calciomercato invernale e si intensificano le voci in uscita per quanto riguarda la Roma. Su uno degli esuberi dei giallorossi, Bryan Reynolds, si registra infatti l'interesse dei belgi del Brugge, come riportato in un tweet da Gianluigi Longari di Sportitalia. L'esterno difensivo arrivato a gennaio scorso dal Dallas FC non sembra aver convinto Josè Mourinho, che sarebbe infatti in attesa di un'alternativa più credibile in quel ruolo.