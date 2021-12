Oltre ad un centrocampista, Mourinho vuole un terzino che faccia rifiatare Karsdorp. Sfumato Dalot, e con Aarons del Norwich e Dest del Barcellona che non convincono a pieno, il nome che circola è quello di Stryger Larsen. Come scrive il quotidiano romano il danese, in scadenza con l'Udinese, è stato offerto ai giallorossi. È in rotta con il club di Pozzo, e difficilmente rinnoverà il suo contratto.

(corsport)