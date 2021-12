Non partirà per la Coppa d'Africa e resterà in Italia per fare esperienza, a Roma oppure altrove. Con il mercato di gennaio alle porte iniziano ad arrivare voci di mercato anche per Felix Afena-Gyan. L'ormai ex attaccante della Roma Primavera, lanciato quest'anno da Mourinho tra i 'grandi', è finito nel mirino del Sassuolo. Il club giallorosso valuta la possibilità di un prestito ma non è intenzionato a concedere l'obbligo di riscatto.

(Il Messaggero)