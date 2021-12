Calciomercato Roma: il Pisa cerca rinforzi, interessano Zalewski, Darboe e Missori

Il Pisa cerca rinforzi per la promozione in A e bussa alla porta della Roma per gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni il club toscano sta seguendo tre giocatori giallorossi, che nella prossima sessione di mercato potrebbero cambiare maglia per fare esperienza in Serie B. Nel mirino Nicola Zalewski ed Ebrima Darboe, dalla scorsa stagione nel giro della prima squadra. Tra gli obiettivi del Pisa c'è anche Filippo Missori, difensore della Primavera di Alberto De Rossi che Mourinho ha fatto debuttare in Conference League. Un'opzione da valutare per tutti, tenuto conto che Darboe sarà via per un mese per via della convocazione per la Coppa d'Africa.

(seriebnews.com)