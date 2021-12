Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: interessa Wellens del Man Utd, Mourinho lo voleva al Tottenham

Dall'Inghilterra segnalano un giovane tra i potenziali obiettivi di mercato della Roma. Come riportano i tabloid inglesi il club giallorosso è interessato a Charlie Wellens, centrocampista classe 2002 del Manchester United. Dietro al possibile collegamento con i giallorossi c'è anche la stima di Mourinho, che lo aggregò con la prima squadra per alcuni allenamenti ai tempi della sua esperienza allo United e lo avrebbe voluto anche al Tottenham. Terzino destro di ruolo, ma all'occorrenza adattabile anche a centrocampo, Welles gioca attualmente con la formazione Under 23 (la squadra riserve) dei Red Devils e finora non ha ancora debuttato in prima squadra, anche se è stato inserito nella lista Uefa per la Champions

(the sun)

