Terzino destro cercasi in casa Roma. Con in dirittura d'arrivo l'operazione per Maitland-Niles dell'Arsenal, il club giallorosso ha valutato anche altre piste alternative. Una di queste porta ad un vecchio obiettivo: Noussair Mazaraoui, terzino dell'Ajax e nazionale marocchino. Negli ultimi mesi si è fatto vivo il Barcellona per lui ma come riferiscono dalla Spagna anche Roma e Napoli restano tra le squadre interessate.

(Mundo Deportivo)