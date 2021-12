Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche il Cadice pensa a Fazio

Dopo sei mesi da fuori rosa, Federico Fazio potrebbe lasciare la Roma a gennaio e non mancano richieste per il centrale argentino. Oltre al recente interessamento del Napoli, dalla Spagna segnalano anche l'interesse del Cadice. Il club spagnolo, penultimo in Liga, aveva già cercato Fazio la scorsa estate, non trovando però l'accordo con il giocatore. La situazione ora potrebbe cambiare, specie se Fazio riuscirà ad ottenere la rescissione del contratto che lo lega alla Roma fino al prossimo giugno.

(todofichajes.com)

