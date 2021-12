Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche i giallorossi in corsa per Correa

Una lunga lista di pretendenti in Italia e tra queste c'è anche la Roma. Dalla Spagna accostano il club giallorosso ad Angel Correa, in uscita dall'Atletico Madrid.

Il 26enne attaccante argentino, ormai dietro nelle gerarchie di Simeone, potrebbe cambiare squadra per giocare con più continuità e dalla Spagna segnalano che il classe 95' interessa a diversi club della Serie A. In primis Juventus (che aveva seguito a lungo il giocatore in passato) e Napoli, ma c'è anche la Roma tra le società maggiormente interessate. Stando agli ultimi rumors, il suo profilo ha il gradimento di José Mourinho e non si esclude un tentativo già a gennaio.

(fichajes.net)

