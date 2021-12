Accostato a più riprese alla Roma, alla ricerca di un centrocampista per rinvigorire la mediana a disposizione di José Mourinho, non tramonta l'ipotesi Hector Herrera. Stando a quanto scrivono in Portogallo, l'ex Porto classe 1990, poco impiegato nell'Atletico Madrid e in scadenza a giugno 2022, potrebbe trasferirsi in giallorosso già in questa finestra di mercato invernale. Sia il club spagnolo sia Herrera potrebbero, infatti, accettare il trasferimento.

(abola.pt)

