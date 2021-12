Nuovo nome in ottica centrocampo per la Roma: si tratta di Mohamed Elneny, 29enne egiziano in forza all'Arsenal. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni ai Gunners per il giocatore - contratto in scadenza tra 6 mesi -. Il suo nome, però, sarebbe stato messo in stand by per via della Coppa d'Africa, cui il calciatore prenderà parte prossimamente.

(Il Messaggero)