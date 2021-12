Calciomercato Roma: Calafiori nel mirino della Juventus

In questi giorni Mino Raiola si trova a Torino ed è stato avvistato a cena con Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus. L'agente assiste tre calciatori nella rosa bianconera, ovvero De Ligt, Pellegrini e Kean, ma i due potrebbero aver parlato anche del mercato in entrata. I bianconeri infatti sono alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro a causa del declino di Alex Sandro e per questo sarebbero entrati nel mirino Calafiori, giocatore della Roma, e Wijndal del PSV, entrambi della scuderia di Raiola.

