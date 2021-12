Progressivamente Edoardo Bove ha scalato le posizioni nelle gerarchie di Mourinho fino ad esordire sia in campionato che in Conference League dove ha giocato dal 1'. A gennaio il centrocampista classe 2002 piace al Vicenza che spera la Roma decida di mandarlo a giocare in prestito per fargli accumulare maggior minutaggio. Da novembre, il direttore sportivo del Vicenza è l'ex Roma Federico Balzaretti.

(Il Giornale di Vicenza)