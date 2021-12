Calciomercato Roma: anche Ander Herrera nella lista di Mourinho per il centrocampo

Nuovo nome per il centrocampo, reparto che la Roma intende rinforzare già in questa finestra invernale: si tratta di Ander Herrera, classe 1989 in forza al Paris Saint-Germain. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, José Mourinho avrebbe chiesto al General Manager giallorosso Tiago Pinto di sondare il terreno. Il nodo potrebbe essere l'ingaggio dello spagnolo, già allenato dallo Special One ai tempi del Manchester United: il Psg sarebbe disposto a cederlo e la valutazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 12-15 milioni di euro.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE