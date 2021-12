Calciomercato, Manolas-Napoli addio: visite mediche con l'Olympiacos

Kostas Manolas verso l'addio al Napoli: l'ex difensore giallorosso, passato in azzurro nell'estate del 2019, è prossimo a vestire nuovamente la maglia dell'Olympiacos, club dal quale la Roma lo aveva acquistato nel 2014.

Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di mercato, il difensore è in Grecia, dove ha svolto le visite mediche in mattinata. L'accordo tra Napoli e Olympiacos è stato raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli per l'intesa.

(gianlucadimarzio.com)

