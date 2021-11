Calciomercato Roma: Reynolds verso il prestito, Inghilterra opzione preferita

Il futuro di Bryan Reynolds sarà presumibilmente lontano da Roma. Non preso in considerazione da Mourinho, il laterale americano è destinato a lasciare il club giallorosso già da gennaio. E anche lo stesso giocatore si sta guardando intorno. Due giorni fa è arrivato in Italia il suo agente Chris Megadloudis, che ha parlato con Tiago Pinto della sua situazione. Dal suo entourage di Reynolds trapela la massima apertura all'ipotesi del prestito, oltre a diverse richieste per il loro assistito. L'Inghilterra sarebbe la destinazione più gradita, ma ci sono richieste anche da Germania, Spagna, Olanda, Belgio e Francia.

(romapress.net)

