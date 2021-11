Calciomercato Roma, pronta la rivoluzione: Ceballos, Zakaria, Pedersen e Nacho primi obiettivi. Piacciono anche Loftus-Cheek, Winks e Rudiger

Josè Mourinho lo ha ribadito in ogni modo possibile: per essere competitiva, la Roma deve completare la rosa. E allora ecco che Tiago Pinto prepara le proprie mosse sul mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo, il General Manager giallorosso è atteso nei prossimi giorni a Londra per incontrare alcuni intermediari. In cima alla lista delle preferenze ci sarebbero Dani Ceballos, Denis Zakaria, Marcus Pedersen e Nacho Fernandez. Piacciono anche Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e Harry Winks del Tottenham, ma occhio alla situazione Rudiger: il difensore del Chelsea vedrà il proprio contratto con i blues scadere il prossimo giugno e i giallorossi monitorano la sua situazione.

(corsport)