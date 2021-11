Calciomercato Roma, piace Dani Ceballos del Real Madrid. Possibile operazione in prestito con obbligo di riscatto

La Roma continua a lavorare in vista dell'apertura del mercato di gennaio, in cui Tiago Pinto dovrà rafforzare la rosa individuando i profili giusti da regalare a Mourinho. Stando a quanto scrive sul proprio profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per Dani Ceballos del Real Madrid. Stando alle sue informazioni la Roma offrirebbe agli spagnoli la possibilità di prendere il giocatore in prestito inserendo però l'obbligo di riscatto. Per Ceballos possibile contratto fino al 2026.

Dani #Ceballos is set to leave #RealMadrid in January: #RealBetis working for his return on loan with option to buy, but #Blancos would like to sell him on a permanent deal. #ASRoma are also interested and have opened talks for a loan with obligation to buy (contract until 2026)

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 1, 2021